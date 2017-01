POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Metelen (ots) - Im Bereich Samberg, auf dem Gehlhaarweg, ist am Mittwochmorgen (18.01.2017) ein junger Autofahrer aus Schöppingen verunglückt. Der 20-Jährige war gegen 06.35 Uhr in nördliche Richtung unterwegs, als er den Schilderungen zufolge einem von links kommenden Reh ausweichen musste. Der junge Mann verlor auf Grund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte sich und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Sachschaden wird auf cirka 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell