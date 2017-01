POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Dienstagnachmittag (17.01.2017), ist in dem kurzen Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz an der Otto-Bergmeyer-Straße ein geparkter schwarzer VW Touran angefahren. Der VW wurde auf der Beifahrerseite an der hinteren Fahrzeugtür beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell