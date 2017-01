POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots) - Auf der Borghorster Straße ist am Montagnachmittag (16.01.2017) eine 85-jährige Fußgängerin von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Die ältere Dame aus Emsdetten war den Schilderungen zufolge gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der L 590 unterwegs. Als sie in Höhe Hausnummer 135 auf die Straße trat, offenbar um diese zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 79-jährigen Mannes aus Hörstel. Die 85-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell