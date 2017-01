POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Verletzten

Greven (ots) - Im Einmündungsbereich Emsdettener Straße/Herberner Mersch hat sich am Montagmorgen (16.01.2017) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision zweier PKW wurden ein 81-jähriger Autofahrer leicht und seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz nach 09.00 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer aus Emsdetten auf dem Herberner Mersch unterwegs. An der vorfahrtberechtigten Kreisstraße 53 (Emsdettener Straße, im Weiteren Grevener Landstraße) geriet sein Wagen den Schilderungen zufolge über die Haltlinie hinaus direkt auf die Emsdettener Straße. Dort kam es zur Kollision mit dem Wagen der beiden Emsdettener, die in Richtung Reckenfeld unterwegs waren. Der Gesamtsachaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell