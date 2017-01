POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Altenberge (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (11.01.) ist auf der Straße Zum Gründchen ein schwarzer Opel Meriva angefahren worden. Der Opel war dort in der Zeit zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr geparkt. Den Unfallspuren zufolge, dürfte ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Klein-LKW oder VW-Bulli, Unfallverursacher sein. Außerdem wurde am Unfallort weiße Fremdfarbe gesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell