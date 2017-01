POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Radfahrerin verletzt

Emsdetten (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Radfahrerin ereignete sich am Freitag, (13.01.2016), gegen 07.20 Uhr, im Einmündungsbereich Sinninger Straße/ Lütkenfelde. Eine 12-jährige Radfahrerin befuhr den linken Radweg der Sinninger Straße in Richtung Emsdetten. An der Einmündung wollte die Radlerin die Straße Lütkenfelde überqueren.

Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr zeitgleich die Sinninger Straße in Gegenrichtung. An der Einmündung Lütkenfelde bog er nach rechts ab. Beim Abbiegen übersah der Fahrer offenbar die entgegen kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Schülerin konnte einen Sturz gerade noch verhindern, verletzte sie sich aber am linken Bein. Am Fahrrad selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Der Autofahrer verlangsamte nach dem Unfall zwar kurz seine Fahrt, fuhr dann aber, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nach zu kommen, davon.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen älteren PKW, vermutlich der Marke Audi, gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell