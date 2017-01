POL-ST: Ibbenbüren, Festnahme eines 22-Jährigen

Ibbenbüren (ots) - Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Marktstraße haben in der Nacht zum Sonntag (15.01.2017) einen jungen Mann bei einem Einbruch überrascht. Um kurz nach 01.00 Uhr hörte ein Bewohner in seiner Wohnung im Obergeschoss ungewöhnliche Geräusche. Kurz danach sah er im dunklen Flur den Schein einer Lampe. Sofort begab er sich dorthin und überraschte einen fremden Mann, den er festhielt. Der Einbrecher versuchte nun, ihn zu schlagen. Mit Hilfe eines zweiten, hinzugeeilten Bewohners konnte der Unbekannte zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie sich herausstellte, war der Mann über ein Badefensterzimmer in die Wohnung eingestiegen. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo seine Personalien festgestellt werden sollten. Da er wenig kooperativ war, konnte dies zunächst nicht erfolgen. Während der Mann schon im Gewahrsam saß, erschien eine Frau auf der Polizeiwache und zeigte einen Diebstahl an. Ihr waren in einem Lokal ein Schlüssel, drei Feuerzeuge und eine Zigarettenschachtel gestohlen worden. Genau diese Sachen hatte der Festgenommen bei sich. Es stellte sich schnelle heraus, dass es die Sachen der Frau waren. Der junge Mann hatte zudem ein Handy dabei, das bei der Polizei als gestohlen registriert war. Auch hier laufen die Ermittlungen. Die weiteren Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 22-jährigen Mann aus Marokko handelt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell