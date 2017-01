POL-ST: Steinfurt-Bo., Vorfall am Freitag

Steinfurt (ots) - Ein Schüler aus Borghorst war am Freitagnachmittag (13.01.2017) mit einem Fahrrad am Oranienring unterwegs. Kurz vor dem Penny-Markt stoppte ihn ein etwa 30 Jahre alter Mann. Der Fremde forderte die Herausgabe von Bargeld und drohte ihm dabei. Der Junge ging nicht auf die Forderung ein, fuhr mit seinem Fahrrad schnell zu dem Markt, stellte sein Fahrrad vorne ab und versteckte sich hinter dem Gebäude. Der unbekannte Mann war ihm bis zu dem Markt gefolgt, hatte ihn scheinbar noch gesucht, war dann aber in Richtung Max-Planck-Straße weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 02551/15-4115. Der Unbekannte war etwa 180 cm groß, hatte braune Haare, einen hellen Hautteint. Er sprach Deutsch mit einem Dialekt. Er war komplett schwarz gekleidet, trug eine Sonnenbrille und fuhr ein dunkles Damenrad, an dem sich eine große goldene Aufschrift und ein Schmetterling befanden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell