POL-ST: Metelen, Sachbeschädigung

Metelen (ots) - Am Ende des Strönfeldweges, in Höhe des Herzbaches, sind zwei Hochsitze angezündet worden. Die beiden, etwa drei Meter hohen Ansitze wurden vollkommen beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Geschädigten konnten mitteilen, dass am Donnerstagnachmittag (12.01.2017) dort noch alles in Ordnung war. Am frühen Freitagmorgen, um 06.00 Uhr, wurde der Schaden dann festgestellt. Die beiden Ansitze sind nur über den Strönfeldweg, einer Sackgasse, erreichbar. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Täter in dem Bereich auskannten. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 02553/9356-4155. Zur Orientierung: Parallel zum Strönfeldweg verlaufen der Nienborger Damm und der Wiggenhornweg, die aber beide keine Zugänge zu den Hochsitzen haben.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell