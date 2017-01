POL-ST: Rheine, Körperverletzung in der Innenstadt

Rheine (ots) - Auf der Marktstraße bzw. der Matthiasstraße ist es am frühen Samstagmorgen (14.01.2017) zu polizeilichen Einsätzen gekommen. Ausgangspunkt war gegen 04.20 Uhr ein Streit zwischen zwei 20 und 29 Jahre alten Männern. Vermutlich ein Rempler in einer Lokalität führte zum Streit der Beiden, bis schließlich Fäuste flogen. Die Polizei stellte die Personalien fest und legte eine entsprechende Anzeige vor. Die Beiden und einige sie begleitende Personen fielen dann an der Matthiasstraße noch zweimal auf. Auf dem Weg zu einem Geldinstitut traf der Jüngere auf den 29-Jährigen und zwei seiner Begleiter. Die Drei sollen den Geschädigten gemeinsam getreten und geschlagen haben. Als ein Passant dazukam, rannten die Drei davon. Etwa 10 Minuten später trafen die beiden Hauptbeteiligten dann wieder aufeinander. Jetzt ging es wieder andersherum. Jetzt erhielt der 29-Jährige Schläge ins Gesicht. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer sowie gegen einige Begleiter wegen verschiedener Köperverletzungsdelikte.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell