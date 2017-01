POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Auf dem City-Parkplatz an der Münstermauer sind am Sonntagmorgen (15.01.2017), gegen 08.25 Uhr, zwei 24 und 25 Jahre alte Männer in Streit geraten. Dabei soll der Jüngere seinem Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 25-Jährige konterte mit einem Faustschlag in das Gesicht. Beide alkoholisierten Männer wurden verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Dem 24-Jährigen wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Bei der Auseinandersetzung wurde eine junge Frau, die schlichten wollte, durch eine Glasscherbe an der Hand verletzt. Beide verletzten Männer wurden einem Krankenhaus zugeführt.

