POL-ST: Emsdetten, Körperverletzung

Emsdetten (ots) - Auf der Frauenstraße ist es in der Nacht zum Samstag (14.01.2017) zu einer Auseinandersetzung gekommen. Den Schilderungen zufolge verlagerten sich verbale Streitigkeiten in einer Lokalität gegen 03.20 Uhr auf die Straße, wo es zu einer Schlägerei kam. Beteiligt waren zwei 27-jährige sowie ein 35-jähriger Emsdettener. Der 35-Jährige wurde nach seinen Angaben von den beiden 27-Jährigen geschlagen und verletzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung. Der 35-Jährige wurde nach der Anzeigenerstattung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

