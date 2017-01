POL-ST: Metelen, sexueller Übergriff

Metelen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.01.), gegen 03.50 Uhr, ist eine junge Frau aus Nordwalde auf einem Parkplatz hinter der Bürgerhalle von einem Mann unsittlich berührt worden. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. In der Bürgerhalle fand zu dieser Zeit das "Knappenfest" statt. Der Täter war cirka 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er sprach mit einem ausländischen, unbekannten Dialekt. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelgrauen hüftlangen Winterjacke, einer dunklen Hose und einer dunklen Mütze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt oder kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

