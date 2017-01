POL-ST: Ibbenbüren, ungeklärter Todesfall

Ibbenbüren (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Steinfurt

Am Sonntag (15.01.), gegen 13.40 Uhr, ist eine 71-jährige Frau von einem Angehörigen in einem mit Wasser gefüllten Außenpool des von ihr bewohnten Hauses tot aufgefunden worden. Die näheren Umstände sind noch nicht geklärt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Staatsanwaltschaft Münster hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Oberstaatsanwalt Botzenhardt, Telefon 0251/494-2415, zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell