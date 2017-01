POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfallflucht

Horstmar (ots) - Am Mittwochvormittag (11.01.), in der Zeit zwischen 10.55 Uhr und 11.20 Uhr, ist auf der Straße Im Biewing, zwischen der Straße Zum Feld und Brinkgarten, ein schwarzer BMW 5er angefahren worden. Der parkende BMW wurde am vorderen linken Kotflügel und am Stoßfänger beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell