POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstagvormittag (12.01.), in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr, ist an der Gravenhorster Straße, auf dem Parkplatz einer Apotheke, ein grauer VW Polo angefahren worden. Der Polo wurde hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell