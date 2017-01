POL-ST: Mettingen, Edeka Parkplatz, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mettingen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine Frau aus Mettingen, die ihren Pkw am Donnerstag (12.01), gegen 11.00 Uhr, auf dem Edeka Parkplatz in der Geschwister- Voß- Straße abgestellt hatte. Als sie gegen 11.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine frische Unfallbeschädigung an ihrem Wagen hinten rechts fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen ihren Pkw geraten. Dabei ist allein an dem Fahrzeug der Frau aus Mettingen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

