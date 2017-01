POL-ST: Rheine, versuchter Wohnungseinbruch

Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend, 23.00 Uhr und Donnerstagnachmittag (12.01.), 16.00 Uhr, haben Unbekannte versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Viktorweg einzusteigen. Die Täter begaben sich zur Rückseite des Gebäudes, stiegen auf den Balkon und versuchten vergeblich die Balkontür aufzuhebeln. Sie gelangten nicht ins Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

