POL-ST: Recke , Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Recke (ots) - Einen gehörigen Schreck bekam eine Frau aus Hopsten, die am Freitag (13.01.), gegen 06.30 Uhr, mit ihren Pkw auf der Vogteistraße unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 595 kam ihr ein Kleinwagen entgegen, der sich gefährlich nah zur Fahrbahnmitte hin orientierte. Der Abstand zur ihrem Fahrzeug war so gering, dass die beiden linken Seitenspiegel gegeneinander schlugen. Dabei entstand allein an dem Fahrzeug der Frau aus Hopsten ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Hopsten-Halverde fort. Die Polizei sucht Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315 melden.

