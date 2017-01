POL-ST: Altenberge, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Schuss auf einen Hund, Schütze hat sich bei der Polizei gestellt

Altenberge (ots) - Am Dienstagmorgen (10.01.) hat eine Hundehalterin aus Altenberge ihren Hund in der Bauernschaft Entrup frei laufen gelassen. Sie hörte plötzlich einen Knall und fand anschließend ihren Hund verletzt auf einem Acker. Die Frau brachte ihren Hund in eine Tierklinik. Im Körper des Hundes wurden mehrere Schrotkugeln festgestellt und operativ entfernt. Die Hundehalterin hat den Vorfall bei der Polizei angezeigt. Es wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Heute hat sich bei der Polizei in Greven ein 60-jähriger Mann aus Altenberge gemeldet und erklärt, dass er der Schütze gewesen sei. Er habe den Hund nur vertreiben wollen, es täte ihm leid, dass er den Hund verletzt habe. Die Ermittlungen ergaben, dass der 60-Jährige weder im Besitz eines Waffenscheins ist, noch eine Waffenbesitzkarte hat. Das Gewehr wurde von der Polizei sichergestellt. Den Altenberger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz.

