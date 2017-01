POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Unfallbeteiligten

Ibbenbüren (ots) - Aufgrund von Schnee und Schneematsch ereignete sich am Freitagmorgen (13.01.), gegen 05.48 Uhr, auf der Brochterbecker Straße ein Verkehrsunfall. Eine 36jährige Frau aus Lengerich verlor nach einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben einem Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw Renault entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro beträgt.

