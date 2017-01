POL-ST: Recke, Einbruch in eine Gaststätte

Recke (ots) - Einbrecher haben sich in der Mittwochnacht (11.01.) in einer Gaststätte auf der Hopstener Straße aufgehalten. In der Zeit von 00.30 Uhr bis 10.00 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter über einen seitlichen Hauseingang Zutritt zum Gebäude. Vom Flur aus gelangten sie in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Hier entwendeten sie mehrere Flaschen Spirituosen und bauten einen 55 Zoll LCD Fernseher von der Wand ab. Die Täter haben die entwendeten Gegenstände vermutlich mit einem Pkw abtransportiert. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein verdächtiger Pkw in dem Bereich aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise zu diesem Einbruch geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell