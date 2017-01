POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots) - Lediglich einen Geldbetrag in Höhe von 8 Euro entwendeten Einbrecher bei einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Jordanstraße. Die bislang unbekannten Täter brachen am Mittwoch (11.01.), in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, an der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Danach durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach wertvollen Gegenständen. Aus einer Geldbörse entwendeten sie den geringen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

