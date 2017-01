POL-ST: Lengerich, Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung -- Lichtbild mit unbekannter Person

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Lengerich (ots) - Am Samstag (03.09.2016) fand in Lengerich auf dem Gelände der Helios Klinik ein Tag der offenen Tür statt. Im Zuge dieser Veranstaltung kam in einem Imbiss ein Handy abhanden. Tage später tauchte plötzlich in einem Internet- Nachrichten- Portal ein Foto auf, das mit abhandengekommenen Handy aufgenommen worden war. Das Bild zeigt einen bärtigen Mann, der sich offensichtlich selbst fotografiert hat. Die Fotografie wurde dann nachweislich mit dem fremden Handy verschickt. Alle Bemühungen der Polizei, die Identität des fremden Mannes festzustellen, blieben bislang ohne Erfolg. Nach einem richterlichen Beschluss fragen nun die Ermittler die Öffentlichkeit: " Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen?" Zeugen setzen sich bitte unter der Telefonnummer 05481/ 9337 - 4515 mit der Polizei in Lengerich in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell