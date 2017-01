POL-ST: Greven, Verkehrsunfall Flucht/Sachschaden Kreisverkehr Hallenbad

Greven (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Zeit zwischen Samstag, dem 30.12.2016, 20.00 Uhr und Neujahrsmorgen (01.01.2017), 09.00 Uhr, ereignet hat. Ein Pkw beschädigte im Kreisverkehr am Hallenbad, am Münsterdamm (B 219)/Rathausstraße, ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen einer Unfallbeteiligung treffen zu lassen. An der Unfallstelle wurden Teile gefunden, die dem unfallverursachenden Pkw zuzuordnen sind. Demnach müsste es sich um einen Opel Astra G, Baureihe 1997 bis 2002, gehandelt haben. Der Pkw war im Frontbereich an der Stoßstange und am linken Radlauf beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wo wurde eine entsprechende Reparatur durchgeführt oder wo sind entsprechende Ersatzteile gekauft worden? Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell