POL-ST: Hörstel, Sachbeschädigung

Hörstel (ots) - Nach einem Vorfall in Hörstel, dessen Hintergrund derzeit noch vollkommen unklar ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. An der Sandbergstraße sind Bewohner eines Wohnhauses am Montagabend (09.01.2017), um 23.00 Uhr, durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Unbekannte Personen hatte mit einem Werkzeug die Scheibe einer Nebeneingangstür zertrümmert. Ein Bewohner konnte noch zwei Personen weglaufen sehen, die sich maskiert hatten. Eine Person sei auffallend groß gewesen. Auch eine Bewohnerin sah sofort nach dem lauten Geräusch nach der Ursache. Sie erkannte drei maskierte männliche Personen, die wegrannten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell