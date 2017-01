POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch gemeldet

Ibbenbüren (ots) - In ein Gebäude an der Straße "Zum Welleken", unweit der Oststraße, ist in der Nacht zum Dienstag (10.01.2017) eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Verwaltungsgebäude verschafft. Im Obergeschoss betraten sie dann mehrere Büros und durchsuchten die Schränke und Schubladen. Derzeit ist noch nicht bekannt, was die Einbrecher mitgenommen haben. Aufgrund von Zeugenangaben konnte die Polizei erste Erkenntnisse gewinnen. Ein Zeuge hatte um 00.50 Uhr knackende Geräusche am Tatort gehört. Danach sah er dort eine männliche, etwa 180 cm große Person, die er ansprach. Der als schmal/dünn beschriebene Unbekannte rannte über eine Wiese in Richtung Oststraße davon. Er trug eine dunkle Jacke und ein weißes Baseball-Cappy mit Schirm. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verdächtigen geben können, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell