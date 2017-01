POL-ST: Hopsten, Nachtrag zum Einbruchdiebstahl in/aus Supermarkt

Hopsten (ots) - Nachtrag: In Hopsten ist in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen (09.01.2017) ein zweiter Einbruch in einen Einkaufsmarkt verübt worden. Auch an der Ibbenbürener Straße, Ecke Bunte Straße, sind die Täter über das Dach in die Geschäftsräume gelangt. In einem Büro öffneten sie gewaltsam einen Safe und entnahmen Bargeld und einige Geldkassetten. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen und bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 05451/591-4315.

1. Mitteilung vom 09.01.2017 Zeit: Samstag, 07.01.2017, 20.30 Uhr - 09.01.2017, 07.00 Uhr Unbekannte Täter kletterten auf das Dach des Verbrauchermarktes, drangen von dort in die Verkaufsräume ein und trennten einen Tresor in einem Büro auf. Sie entwendeten Bargeld. Danach flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Umfangreiche Spurensuche.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell