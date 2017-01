POL-ST: Lengerich, Ladendiebin gestellt

Lengerich (ots) - Am Ausgang eines Warenhauses in der Altstadt löste am Freitagnachmittag (06.01.2017) ein Kundin einen Diebstahlsalarm aus. Ein aufmerksamer Ladendetektiv hörte dies und nahm sofort die Verfolgung der 39-jährigen Frau auf. Er konnte sie einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In der Tasche der Ibbenbürenerin befanden sich zahlreiche Kosmetikartikel. Es handelte sich um verschiedene Parfüms im Wert von mehr als tausend Euro. Die Polizei stellte die Waren sicher. Die 39-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen die Frau wurde ein Diebstahlsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell