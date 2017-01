POL-ST: Kreis Steinfurt, neun Einbruchsdelikte gemeldet

Steinfurt (ots) - Ort: Hopsten, Bunte Straße, Einbruchdiebstahl in/aus Supermarkt Zeit: Samstag, 07.01.2017, 20.30 Uhr - 09.01.2017, 07.00 Uhr Unbekannte Täter kletterten auf das Dach des Verbrauchermarktes, drangen von dort in die Verkaufsräume ein und trennten einen Tresor in einem Büro auf. Sie entwendeten Bargeld. Danach flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Umfangreiche Spurensuche.

Ort: Ibbenbüren, Ledder Straße, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Freitag, 05.01.2017, 18.30 Uhr - Sonntag, 08.01.2017, 12.00 Uhr Unbekannte Täter hebelten rückwärtige Terrassentür auf. Im Wohnhaus wurden sämtliche Schränke durchsucht. Was konkret entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Sachschaden etwa 300 Euro, Spurensuche im Objekt.

Ort: Steinfurt, Baumgarten, Friseursalon Zeit: Samstag, 07.01.2017, 23.53 - Sonntag, 08.01.2017, 00.10 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür zum Salon auf. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Schadenshöhe 500 Euro, Spurensuche in den Verkaufsräumlichkeiten.

Ort: Metelen, Sendplatz, Einbruchdiebstahl aus Imbiss Zeit: Samstag, 07.01.2017, 23.30 Uhr - Sonntag, 08.01.2017, 10.00 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Eingangsschiebetür zum Imbiss auf. Es wurden ein dreistelliger Geldbetrag sowie eine größere Menge Eintrittskarten zu einer Konzertveranstaltung entwendet. Sachschaden: 150 Euro, Beuteschaden: 1700 Euro

Ort: Metelen, Wettringer Straße, Einbruchdiebstahl in eine Arztpraxis Zeit: Samstag, 07.01.2017, 22.30 Uhr - 23.10 Uhr Unbekannte Täter hebelten ein Fenster neben der Eingangstür auf und stiegen durch das geöffnete Fenster ein. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachschaden. 500 Euro, Beuteschaden: zurzeit nicht bekannt.

Ort: Greven, Jägerweg, Einbruchdiebstahl, Geschäftsraum Zeit: Samstag, 07.01.2017, 13.00 Uhr bis Sonntag, 08.01.2017, 09.45 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür zu einem Geschäftsraum auf. Alle Schränke wurden durchsucht. Es wurden zwei Blumenschalen entwendet. Beuteschaden: etwa 100 Euro, Sachschaden 250 Euro, Spurensuche

Ort: Greven, Grevener Landstraße, Einbruchdiebstahl, Gemeinschaftspraxis Zeit: Freitag, 06.01.2017, 19.00 Uhr - 08.01.2017, 10.20 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür einer Gemeinschaftspraxis auf. Es wurden sämtliche Behandlungsräume betreten. Einige Schränke wurden durchsucht. Ob die Täter etwas entwendeten, kann zurzeit nicht gesagt werden. Spurensuche im Objekt.

Ort: Greven - Reckenfeld, Kirchweg 7, Einbruch in ein Friseursalon Zeit: Samstag, 07.01.2017, 13.00 Uhr - Montag, 09.01.2017, 14.30 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht, offensichtlich aber nichts entwendet. Sachschaden: 1.000 Euro

Ort: Neuenkirchen, Friedenstraße, freistehendes Firmengebäude Zeit: Samstag,07.01.2017, 12.30 Uhr - Sonntag, 08.01.2017, 10.40 Uhr Unbekannte Täter brachen eine Hintertür auf. Sie durchsuchten alle Büroräume. Die Einbrecher fanden einen dreistelligen Bargeldbetrag, den sie mitnahmen. Darüber hinaus entwendeten sie zwei Miele Waschmaschinen, zwei Miele Wäschetrockner, 2 Miele Staubsauger, mehrere Föne und ein EC CASH Gerät. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug die Geräte abtransportiert haben. Zeugen könnten in dem Bereich ein größeres Fahrzeug bemerkt haben. Wer kann Angaben zum Verbleib der Geräte machen? Umfangreiche Spurensuche im Objekt.

In allen genannten Fällen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell