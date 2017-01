POL-ST: Rheine, minderjährige Diebe festgenommen

Rheine (ots) - Am Samstagnachmittag (07.01.), gegen 14.45 Uhr, haben Mitarbeiter eines Altenheimes in Mesum drei minderjährige Diebe auf frischer Tat ertappt. Das Trio, im Alter von 12-, 13- und 14 Jahren, war in die Zimmer der Bewohnerinnen eingedrungen und hatte dort mehrere Schmuckstücke gestohlen. Die 13- und 14-jährigen Mädchen und der 12-jährige Junge ergriffen sofort die Flucht, konnten jedoch trotz heftiger Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Minderjährigen bereits polizeilich bekannt und in Dortmund gemeldet sind. Der Aufenthalt der Eltern konnte nicht ermittelt werden. Die Drei erklärten, ihre Eltern lebten in Rumänien, beziehungsweise seien verstorben. Sie wurden daraufhin dem Jugendamt übergeben.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell