POL-ST: Steinfurt-Bu., Raub/Festnahme

Steinfurt (ots) - Nach einem Diebstahl und einer Körperverletzung erhielt ein 20-jähriger Steinfurter am Samstag (07.01.2017) Hausverbot für einen Burgsteinfurter Einkaufsmarkt. Etwa eine Stunde später, gegen 19.20 Uhr, erschien der junge Mann erneut in dem Markt am Baumgarten. Er ging unmittelbar zum Kassenbereich, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Kassiererin schrie den Mann an und besprühte ihn mit Pfefferspray. Der 20-Jährige verließ ohne Beute die Geschäftsräume. Noch in der Nähe des Marktes konnte er von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei wehrte er sich und verletzte einen Polizisten. Der Beamte musste in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Beschuldigte räumte den versuchten Raubdeliktes in seiner späteren Vernehmung ein. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell