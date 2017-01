POL-ST: Steinfurt-Bu., Enkeltrickbetrüger

Steinfurt (ots) - Mit dem Enkeltrick haben unbekannter Täter am vergangenen Donnerstag (05.01.2017) von einem älteren Herrn aus Burgsteinfurt mehrere Tausend Euro erbeutet. In den Mittagsstunden hatte sich ein Mann am Telefon als der Enkel des Seniors ausgegeben. Dabei ging er so geschickt vor, dass der Burgsteinfurter tatsächlich glaubte, mit dem Verwandten zu sprechen. Der Enkel bat schließlich, ihm Geld zur Verfügung zu stellen, da er einen Verkehrsunfall zu regulieren habe. Das Geld holte schließlich ein etwa 50 jähriger und 175 cm großer Unbekannter ihm Auftrag des Enkels ab. Der Mann fuhr einen weißen Kastenwagen, ähnlich einem Bully, mit BOT -Kennzeichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bittet unter Telefon 02551/15-4115. Die Polizei warnt: Denken Sie bei derartigen Anrufen sofort daran, dass der Gesprächspartner ein Betrüger und nicht der Enkel sein könnte. Vergewissern Sie sich durch einen persönlichen Kontakt oder Rückrufe über Rufnummern, die Ihnen bekannt sind. Ziehen Sie immer eine Vertrauensperson hinzu, besonders dann, wenn es um größere Geldsummen geht. Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizei in Verbindung. Übergeben Sie niemals Geld an Fremde.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell