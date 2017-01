POL-ST: Lengerich, Körperverletzung

Lengerich (ots) - An einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße ist es am Freitagmittag (06.01.2017) zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Personen beteiligt waren. Die Polizei hat die Personalien festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen waren an den Streitigkeiten sieben Personen im Alter von 14 bis 51 Jahren beteiligt, drei aus Marokko und vier aus Syrien. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen, die den ersten Schilderungen zufolge mit Pöbeleien begann. Im Weiteren kam es zu Schlägen und Tritten, auch zwei Kunststoffwerbetafeln und ein Ledergürtel seien dabei benutzt worden. Drei der Beteiligten wurden leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell