POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rheine (ots) - Am Sonntagmorgen (08.01.2017) hat sich im Kreuzungsbereich Kanalstraße/Kleinbahnstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 09.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Hörstel die winterglatte Kleinbahnstraße. An der übergeordneten Kanalstraße kam es dann zur Kollision mit dem PKW eines 63-jährigen Rheinensers. Dieser sowie ein 69-jähriger Mitfahrer und eine 87-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den beiden Autos werden auf cirka 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell