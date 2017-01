POL-ST: Steinfurt-Borghorst/Diebstahl geklärt

Steinfurt (ots) - Ein "Kaninchendiebstahl" aus einem Borghorster Garten ist nun aufgeklärt. Am Morgen des 30.12. hatte eine Familie bemerkt, dass aus ihren Ställen zwei Kaninchen entwendet worden waren. Zu dem Zeitpunkt hatten die Geschädigten keine Vermutung, wer für die Tat infrage kommen könnte. Der Vorfall sprach sich herum und so meldete sich eine Nachbarin bei der Familie. Deren Tochter hatte den Diebstahl offensichtlich beobachtet. Sie hatte am späten Abend des 29.12. auf der Straße einen geparkten Wagen gesehen, zu dem ein unbekannter Mann kam, der ein Kaninchen auf dem Arm trug. Dieses übergab er zwei Kindern, die hinten im Auto saßen. Dann fuhr er davon. Die Zeugin konnte nicht nur den Mann beschreiben, sie hatte auch das Kennzeichen des PKW´s parat. Diese Informationen führten zu einem Steinfurter, der im Sommer 2016 bei der Borghorster Familie Kaninchen erworben hatte. Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen nun wegen des Diebstahls und zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann war wiederholt mit dem Auto vorgefahren. Einen Führerschein besitzt er nicht. Anmerkung: Der Mann hatte am 29.12. nur ein Kaninchen mitgenommen. Das zweite war später im Garten der Familie gefunden worden. Was der 23-Jährige mit dem Kaninchen gemacht hat, teilte er den Beamten nicht mit. Es konnte nicht aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell