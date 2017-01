POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, 08.01.2017

Kreis Steinfurt (ots) - Einbruchdiebstahl in Ibbenbüren, Laggenbeck, Rosenweg Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten bislang unbekannte Täter in das freistehende Einfamilienhaus und konnten Schmuck entwenden. Zeugen, die am Samstag, 07.01.2017, in der Zeit von ca. 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr verdächtige Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451-5910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell