POL-ST: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss Tecklenburg, Bahnhofstraße Freitag, 06.01.2017, 22:08 Uhr

Steinfurt (ots) - Ein 23jähriger Ibbenbürener befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Tecklenburg in Richtung Osten. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Zaun sowie ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1400 Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 23jährigen einen Atemalkoholwert von 1,54 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Ibbenbüreners wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell