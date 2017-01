POL-ST: Einbruchdiebstahl Mettingen, Westeresch Freitag, 06.01.2017, 14:45 Uhr bis 06.01.2017, 18:30 Uhr

Steinfurt (ots) - Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter in das Einfamilienhaus und durchsuchten in allen Zimmern Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld, Schmuck, eine Armbanduhr und eine Festplatte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagnachmittag bis zum frühen Abend in der Straße Westeresch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Rufnummer 05451/ 5910 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell