POL-ST: Emsdetten, Trickdiebstahl

Emsdetten (ots) - An der Wohnung einer älteren Dame in der Emsdettener Innenstadt haben am Donnerstagabend (05.01.2017) zwei junge Frauen geklingelt. Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, kamen die Beiden mit der Emsdettenerin ins Gespräch und schafften es schließlich, sich gemeinsam in die Wohnung zu begeben. Dort entnahm die ältere Dame 50 Cent aus ihrem Portmonee und übergab sie den Beiden. Nun folgte ein geschicktes Ablenkungsgespräch. Währenddessen gelang es, die Geldbörse zu entwenden. Als das Duo gegangen war, bemerkte das Opfer den Diebstahl. Die beiden Unbekannten waren etwa 160 bis 165 cm groß, hatten schwarze Haare und trugen schwarze Hosen sowie schwarze Jacken. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Frauen machen können und fragt. Wo sind die Beiden noch aufgetreten? Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415. Die Polizei warnt: Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln! Schauen Sie sich die Besucher durch den Türspion oder das Fenster zunächst genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Werden Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie an der Haustür in ein längeres Gespräch verwickeln! Lassen Sie keine fremde Person in ihre Wohnung. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, mit deutlichen Ansprachen. Rufen Sie- wenn Personen Sie hören könnten- um Hilfe! Sprechen Sie sich mit ihren Nachbarn ab, damit Sie sich in derartigen Situationen gegenseitig helfen und unterstützen können.

