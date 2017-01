POL-ST: Lotte-Wersen, Sachbeschädigung/versuchter Einbruch

Lotte (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.01.2017) stellte der Hausmeister der Friedhofskapelle in Wersen eine Beschädigung an einem Fenster des Gebäudes fest. Die äußere Thermopaneverglasung war großflächig und die innenliegende Bleiverglasung in einem kleinen Segment beschädigt worden. Da sich auch an der Einfassung Kratzer befanden, ist von einem versuchten Einbruch auszugehen. Die Unbekannten gelangten aber nicht in den Innenraum der Kapelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell