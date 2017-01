POL-ST: Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots) - In einem Wohngebiet im Schotthock haben sich in der Zeit zwischen Mittwochvormittag (04.01.2017), 10.00 Uhr und Donnerstagabend (05.01.2017), 19.00 Uhr, Einbrecher aufgehalten. Der oder die Täter begaben sich an der Hagenstraße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Nachdem es ihnen gelungen war, auf das Flachdach eines Anbaus zu steigen, öffneten sie dort gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Räume ein. In zahlreichen Schränken und Behältnissen suchten sie nach Wertgegenständen. Was die Täter aus dem Gebäude entwendet haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell