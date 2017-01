POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall am Donnerstag

Emsdetten (ots) - Auf der Borghorster Straße (L 590) in Ahlintel hat sich am Donnerstagabend (05.01.2017) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger Steinfurter auf der Landstraße in Richtung Borghorst. Den Schilderungen zufolge bremste ein vor ihm fahrendes Fahrzeug innerhalb des Geschwindigkeitstrichters (bis 50 km/h) herunter. Der 53-Jährige wollte offenbar, um nicht auf den Vordermann aufzufahren, links daran vorbei fahren. Dabei kollidierte sein PKW mit dem entgegenkommenden Wagen eines 54-jährigen Emsdetteners. Nach dem Zusammenprall überschlug sich der Wagen des Steinfurters und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Im Fahrzeug des 54-jährigen wurde eine 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell