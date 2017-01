POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall/Flucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstagvormittag (05.01.2017) wurde auf dem K+K-Parkplatz an der Gravenhorster Straße ein grauer Mercedes C-Klasse beschädigt. Das Auto stand dort in der Zeit von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr. Der Geschädigte stellte nach dem Einkauf einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweis bitte unter Telefon 05451/591-4315.

