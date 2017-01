POL-ST: Greven, Unfallflucht

Greven (ots) - Am Donnerstagvormittag (05.01.2017), in dem kurzen Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz "Alte Münsterstr. 26/Fritz-Pölking-Platz" ein Auto beschädigt. Der schwarze BMW war vor der Post abgestellt worden. Als die Fahrerin zurückkehrte, stellte sie an dem Wagen hinten rechts, in einer Höhe von 60 bis 65 cm, Beschädigungen fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen einer Unfallbeteiligung treffen zu lassen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell