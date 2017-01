POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall

Altenberge (ots) - Auf der B 54, zwischen den Abfahrten Nordwalde und Altenberge, hat sich am Donnerstagvormittag (05.01.2017) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz vor 10.00 Uhr fuhr eine 62-jährige Autofahrerin aus Ochtrup auf der B 54 in Richtung Münster. Den Schilderungen zufolge kam ihr Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern und stieß dabei zunächst gegen ein entgegenkommendes LKW-Gespann und schlingerte danach gegen ein Auto. Bei dem Unfall wurde die 62-Jährige verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem PKW beträgt ungefähr 5.000 Euro. Am LKW-Gespann, das von einem 56-jährigen Mann gefahren wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 2.000 Euro. Der Schaden an dem zweiten beteiligten, von einer 49-jährigen Münsteranerin gefahrenen Wagen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

