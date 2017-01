POL-ST: Rheine, Zigarettenautomat beschädigt

Rheine (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (05.01.2017) meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei. Der Rheinenser war um 04.05 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Bereich Friedrich-Ebert-Ring/Bergstraße geweckt worden. Sofort schaute er nach der Ursache und sah noch zwei Personen, die in Richtung Bonifatiusstraße wegliefen. Auch ein zweiter Zeuge konnte Angaben zu dem Vorfall machen. Er hatte zwei Jugendliche bemerkt, die sich zunächst im Bereich des Reisebüros am Friedrich-Ebert-Ring aufhielten. Dann hörte auch er einen Knall und sah die beiden, dunkel gekleideten Jugendlichen in Richtung Bonifatiusstraße rennen. Es stellte sich heraus, dass am Friedrich-Ebert-Ring 170 ein an der Hauswand befestigter Zigarettenautomat erheblich beschädigt worden war. In der Auswurflade des Automaten lagen Reste eines Feuerwerkskörpers. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

