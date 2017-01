POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in ein Geschäft

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwochabend oder in den der Nacht zum Donnerstag (05.01.2017) an der Gantenstraße die Tür zu einem Frisörsalon aufgebrochen. Dabei ist ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Eine erste Inspektion ergab, dass der oder die Täter in dem Salon nichts durchwühlt hatten. Offenbar haben sie auch nichts gestohlen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter gestört wurden und bittet daher, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.10 Uhr.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell