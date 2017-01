POL-ST: Greven, versuchter Einbruch

Greven (ots) - Am Wentruper Weg wollten unbekannte Personen am Mittwochabend (04.01.2017) in ein Wohnhaus einbrechen. Um kurz vor 21.00 Uhr hörte ein Bewohner an einer Tür des freistehenden Einfamilienhauses Geräusche, die immer lauter wurden. Er ging dem sofort nach und sah dann noch zwei leuchtende Taschenlampen. Die Personen entfernten sich vom Wintergarten und verschwanden in der Dunkelheit. Wie sich herausstellte, hatten sich die Unbekannten an der Küchentür zu schaffen gemacht, diese aber noch nicht geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch, gegen 21.00 Uhr, in dem Wohngebiet zwischen der B 219 und der Saerbecker Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

