POL-ST: Recke, Einbruch gemeldet

Recke (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Spielothek an der Hauptstraße eingestiegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Den Recherchen zufolge könnten die Einbrecher am frühen Mittwochmorgen (04.01.2017), gegen 06.30 Uhr, am Werk gewesen sein. Nachdem sie ein Loch in die Scheibe der Eingangstür geschlagen hatten, drückten sie die Jalousien zur Seite und stiegen in die Geschäftsräume ein. Scheinbar gingen sie direkt zum Kassenbereich, zogen dort einen Kasseneinsatz heraus und nahmen ihn mit. Der Einsatz wurde am Morgen draußen aufgefunden. Die Täter hatten daraus etwas Wechselgeld entwendet. Weitere Beute haben sie scheinbar nicht gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

